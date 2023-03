Gal Etna, nuovi bandi per le aziende di undici Comuni

Non si arresta il lavoro del Gal Etna con nuovi bandi pronti per essere pubblicati a valere sulle risorse residue della programmazione 2014-2022 del Psr Sicilia.

I bandi sono rivolti alle aziende degli 11 Comuni del Gal (Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia), con l'uscita programmata nel periodo compreso tra la metà di marzo e la fine di maggio. I primi due interventi finanziati si rivolgono alle misure: 6.4c ambito 1 (trasformazione dei prodotti tipici, quindi pasticceria, pastifici, gastronomia, laboratori di confetture, panifici e quanto altro prevede appunto la trasformazione di un prodotto tipico fino all'ottenimento di un prodotto tipico lavorato) e ambito 2 (attività turistico-ricettive).

Entrambi gli ambiti di questa misura, con gli scorsi bandi hanno permesso di finanziare circa 30 aziende.

Il terzo bando in programma è legato alla misura 16.3 cioè la cooperazione tra imprese, che possono agire insieme in rete. Anche in questo caso, con gli scorsi bandi, sono state già finanziate alcune realtà del territorio, con ottimi risultati.

Per spiegare come funzioneranno i bandi e permettere a tutte le aziende di conoscere nei dettagli gli interventi e le risorse a disposizione il Gal Etna ha programmato una serie di incontri programmatici negli 11 Comuni del territorio.

Si comincia domani, venerdì 3 marzo, con l'appuntamento alle ore 16.30, in biblioteca comunale a Paternò; si prosegue con Biancavilla, mercoledì 8 marzo, alle 16.30 a Villa delle Favare. Ed ancora il calendario continua con Catenanuova, il prossimo 15 marzo, con inizio alle 16.30, nell'aula consiliare del Comune. Sempre a marzo, ancora cinque incontri fissati il 17 marzo, alle ore 16.30, nella pinacoteca Sciavarello a Bronte; il 22 marzo, alle ore 16.30, nell'aula consiliare di Maletto; il 24 marzo, sempre alle ore 16.30, nell'aula consiliare di Ragalna; il 29 marzo, alle ore 16.30, nell'aula consiliare di Centuripe; per arrivare a Belpasso, il 31 marzo, alle ore 16.30 anche qui nell'aula consiliare. Tre invece gli appuntamenti ad aprile; si comincia con Maniace, il 3 aprile alle ore 16.30 nell'aula consiliare; il 5 aprile, sarà la volta dell'incontro a Santa Maria di Licodia, sempre alle 16.30 anche qui aula consiliare; per chiudere con l'ultimo appuntamento, il 14 aprile ad Adrano, ore 16.30 a Palazzo Bianchi.

«Sono le ultime risorse disponibili della programmazione 2014-2022 – evidenzia il presidente del Gal Etna, Nino Naso -. Gli uffici hanno lavorato in maniera efficiente, prova ne è il fatto che tutto il budget a nostra disposizione è stato quasi tutto completamente speso, con investimenti importanti per il territorio, a favore delle aziende in primis, ma anche dei Comuni che hanno recuperato pezzi della storia di ogni singola realtà territoriale. Ora abbiamo quest'ultimo treno pronto a partire. Alle aziende l'appello a partecipare per non perdere questa importante occasione.»