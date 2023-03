Piazzavano le bombe a chi non pagava la droga, 3 arresti a Siracusa

Sono stati arrestati gli autori degli attentati dinamitardi contro tre esercizi commerciali di Siracusa: nel settembre del 2021, in piena notte, avevano posizionato bombe carta generando forte allarme sociale in tutta la città. Gli indagati gestivano anche un'articolata piazza di spaccio aperta h24. Sequestrata droga e materiale esplodente. Le indagini hanno consentito di individuare, tutti i componenti della banda e di delinearne il ruolo. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare, di cui due in carcere e uno ai domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti pluripregiudicati. Si tratta di di Jonathan Destasio, 30 anni, Keven Perez di 24 e Gianluca De Simone, 40 anni, quest'ultimo agli arresti in casa. Sette le persone indagate.

Escluso che le azioni fossero maturate nell'ambiente del racket delle estorsioni, identificando il movente, invece, nello scopo intimidatorio finalizzato ad una dimostrazione di forza della banda, che mirava ad ampliare il business criminale avviato, poichè gli atti dinamitardi erano ritorsioni per presunti debiti di droga non saldati.

In particolare, il mandante, rivelatosi essere il capo di una piazza di spaccio, aveva incaricato l'esecutore di posizionare, nei pressi degli ingressi delle attività delle vittime, degli ordigni esplosivi, considerati potenzialmente micidiali e che hanno causato gravi danni sia alle strutture che alle auto parcheggiate nelle vicinanze. Tali ordini erano stati dati perche' nessuno doveva mancare di rispetto al gestore della piazza e tutti i clienti dovevano sapere che i debiti andavano saldati. Inoltre e' stato possibile contestare il sequestro di persona in almeno una circostanza: la vittima, che aveva accumulato un debito consistente per sostanza stupefacente non pagata, veniva rapita, percossa violentemente e minacciata con una pistola per costringerla all'immediato pagamento tramite denaro contante o lo svolgimento di lavori e servizi per la banda. Le azioni violente e spregiudicate dei tre arrestati hanno avuto un forte ascendente sui restanti sette indagati, i quali, attratti dai facili guadagni ed affascinati dalla metodologia criminale utilizzata dal capo e dai gregari, si erano messi a disposizione per tenere aperta tutto il giorno la piazza di spaccio che fruttava quotidianamente circa mille euro.

( Nella foto in alto Destasio, sotto Perez)

IL SINDACO FRANCESCO ITALIA: DIMOSTRATA L'AUTOREVOLE PRESENZA DELLO STATO A SIRACUSA

-"Gli arresti della notte scorsa confermano ancora una volta l'autorevole presenza dello Stato sul territorio". Lo dice il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che in una nota esprime felicitazioni per l'operazione dei carabinieri che nelle scorse ore ha portato all'arresto di tre persone nell'ambito di una indagine su alcuni attentanti dinamitardi. "La specificità dell'attività criminosa messa in atto dalla banda, peraltro, se da un lato allontana le paure legate alla recrudescenza del racket delle estorsioni, dall'altra merita un'attenta analisi per le violente modalità del suo esercizio che in un caso specifico si sono rivolte verso la persona - aggiunge Italia -. Ma soprattutto per l'ulteriore elemento emerso, quello del forte ascendente che questo tipo di condotta comincia ad esercitare su molti giovani. Su questo penso occorra una seria riflessione da noi istituzioni".