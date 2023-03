Mattarella a Crotone rende omaggio alle vittime del naufragio

Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Crotone, per rendere omaggio alle 68 vittime del naufragio di Steccato di Cutro di domenica 26 febbraio. Il Capo dello Stato si è recato per prima cosa all’ospedale San Giovanni di Fio di Crotone, per visitare i 16 migranti ricoverati in ospedale. Tra i sedici superstiti ci sono sei minori, di cui uno non accompagnato. Ai bambini superstiti del naufragio che si trovano nel reparto di pediatria, Mattarella ha regalato peluche, ma anche dei robot e altri giocattoli. All'ospedale Mattarella è stato accolto da un lungo applauso di degenti e sanitari.

"Verità, verità". "Chiediamo giustizia". "Gli uomini in mare si salvano sempre". Sono alcune delle frasi che i cittadini a Crotone gridano mentre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, salutato dagli applausi lascia il palasport, dove è stata allestita la camera ardente dopo il naufragio che ha provocato decine di morti tra i briganti nel mare di Steccato di Curto.