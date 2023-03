Barrio21, a Catania due appartamenti per i giovani “care leavers”

Il progetto si chiamerà Barrio21 e sarà presentato il prossimo martedì 7 marzo nella sala Sant’Agata del Palazzo della Cultura di Catania. “Barrio”, dallo spagnolo “quartiere”, in questo caso quello di Barriera, a Catania. E “21”, come l’età in cui i giovani adulti – italiani e stranieri – devono uscire dai sistemi di accoglienza per iniziare a camminare con le loro gambe, spesso senza avere gli strumenti per farlo. Barrio21 sarà questo: uno strumento, oltre che una casa. Una struttura con due appartamenti in cui ragazzi e ragazze neomaggiorenni, provenienti da situazioni fragili, saranno accompagnati verso l’autonomia.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra fondazione illimity e il Consorzio di cooperative sociali Il Nodo di Catania. La fondazione, che si occupa di promuovere progetti innovativi nella rigenerazione sociale di asset immobiliari, ha messo a disposizione del Consorzio un grande appartamento in via Guglielmino, nel quartiere di Barriera di Catania, a pochi metri da via Del Bosco. L’immobile, inizialmente in stato di deterioramento, è in fase di rigenerazione e accoglierà neomaggiorenni.