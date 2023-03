Paolo Crepet ospite al Marzamemi Cine Fest: presenterà il suo ultimo libro

L’organizzazione del Marzamemi CineFest, il festival delle identità del Mediterraneo, continua a lavorare alla sua seconda edizione, da giovedì 14 e sino a domenica 17 settembre prossimi. Il grande schermo, è il protagonista dei quattro giorni nel cuore della borgata, un’eccellenza del turismo isolano che però, sa offrire altri momenti di pregio. Un brand, Marzamemi, che ha "catturato" anche Paolo Crepet. Lo psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, ospite frequente di varie trasmissioni televisive, sarà a Marzamemi sabato 16 settembre, nel quadro degli appuntamenti del Marzamemi CineFest dedicati ai libri.

Crepet, ha scelto Marzamemi fra le località italiane dove presentare la sua ultima fatica letteraria, in via di pubblicazione. Una scelta voluta e desiderata dal professore Crepet, che ha accolto con entusiasmo l’invito di Piera Ficili, libraia della Mondadori BookStore di Modica e direttore della sezione libri del festival. “Un onore ed un grande piacere per noi, ospitare una figura di grande spessore come Paolo Crepet a Marzamemi”, dice Nino Campisi, presidente della Pro Loco Marzamemi che organizza e promuove l’evento. “Non appena contattato, il professore Crepet ha subito accettato l’invito, indicandoci lui stesso il giorno in cui sarà a Marzamemi - dice Piera Ficili - Non sarà l’unico autore di rilevo nei giorni che dedicheremo ai libri ma la sua, è una presenza che da pregio al festival. E’ stato davvero felice di poter essere a Marzamemi, località che è un luogo accattivante ed attraente per tutti”