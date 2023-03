Siracusa, Nicita (Pd) chiede al ministro della Cultura di sciogliere il Cda dell'Inda

Il senatore del Pd Antonio Nicita ha chiesto al ministro della Cultura lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione Inda, l'ente che organizza gli spettacoli classici al Teatro greco di Siracusa. Una richiesta motivata dal fatto che dall'estate scorsa la Fondazione e' monca della figura del soprintendente dopo la fine del rapporto con Antonio Calbi, quando mancano piu' di due mesi dall'inizio delle rappresentazioni. In effetti, il Cda dell'Inda, presieduto dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia cosi' come previsto dalla Statuto, aveva indicato una terna di nomi per sostituire Calbi, con cui si erano verificati dei contrasti, e la scelta era caduta su Luciano Messi, sovrintendente dell'associazione Arena Sferisterio di Macerata, Giuseppe Acquaviva, sovrintendente del Teatro sociale di Camogli e l'attore Luca Lazzareschi. Solo che il ministero, in quel periodo guidato da Dario Franceschini, invito' il Consiglio di amministrazione dell'Inda a predisporre un bando. "Il termine di scadenza -scrive il senatore nell'atto parlamentare - per presentare le istanze di partecipazione era il 27 settembre 2022, ma, una volta scaduto il termine, nessuno ha esaminato le istanze pervenute e, a distanza di quattro mesi esatti, di quell'avviso pubblico non si ha alcuna notizia; quindi, ad oggi, non ci si puo' non chiedere come la dottoressa e consigliera delegata Valensise e il presidente Italia ritengano di poter gestire le prossime rappresentazioni classiche senza il sovrintendente artistico e culturale". Il senatore del Pd attacca il Cda della Fondazione per non avere ancora trovato una soluzione: "A fronte della possibile scelta di ripetere l'avviso pubblico, in presenza di un esiguo numero di partecipanti, o di scegliere tra i nomi di coloro che hanno fatto istanza di partecipazione - dice - si e' scelto di non scegliere; si tratta di un comportamento inaudito e molto grave che rischia di pregiudicare le attivita' e la reputazione della fondazione Inda. Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e doveroso considerare lo scioglimento del consiglio di amministrazione e procedere in tempi brevi alla nomina di un commissario per risolvere questa situazione incresciosa".