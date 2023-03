Siracusa, degustazione dei vini più famosi nella sede storica delle Cantine Pupillo

I vini di Pupillo non risentono dell’età, anzi: più passa il tempo più diventano buoni. Sembra essere questo il pensiero condiviso dagli oltre 100 ospiti presenti alla degustazione che si è tenuta nei giorni scorsi nella sede storica delle Cantine Pupillo in contrada Targia, nella zona nord di Siracusa. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Ais Siracusa.

Una degustazione dedicata ai prodotti di punta della cantina che ha messo in risalto il legame profondo, indissolubile, fra il territorio siracusano e del Val di Noto e il vino prodotto dalla famiglia Pupillo, da decenni fra i più rinomati dell’est siciliano e che ha ormai travalicato i confini regionali e, soprattutto, quelli internazionali.

Per la buona riuscita dell’evento, Ais Siracusa ha messo a disposizione l’esperienza e la competenza dei suoi sommelier, curando il servizio per gli ospiti e non solo: è stato il delegato provinciale, Alessandro Carrubba, a guidare la degustazione tecnica dei vini.

«Con la famiglia Pupillo c’è una rapporto di amicizia che dura da anni – racconta Alessandro Carrubba -. I loro vini rappresentano una delle eccellenze del nostro territorio. Assaggiare oggi dei vini vecchi 20 anni, ovvero i bianchi di moscato Cyane e Solacium, rappresenta una soddisfazione immensa».

«Dentro il bicchiere – spiega Carrubba - si ritrovano non solo i 20 anni di ‘riposo’ dal momento della produzione, con tutte le caratteristiche visive, olfattive e gustative acquisite nel tempo, ma anche e soprattutto si ritrovano la passione che la famiglia Pupillo mette da tanti anni nel portare avanti il proprio lavoro. Un lavoro al cui centro c’è la valorizzazione del territorio e il suo racconto».

«Come AIS non possiamo che essere felici e onorati di poter collaborare con i protagonisti più autentici della nostra terra. E Cantine Pupillo, è uno di questi», conclude il numero uno di AIS Siracusa.