Acate, "malagestione" della diga di Ragoleto: un sit in di protesta lunedì

Il sindaco di Acate, Giovanni Di Natale, a capo della battaglia contro la gestione della diga di Ragoleto, una “malagestione”, come ha scritto in un documento. “Dobbiamo far sentire la nostra voce contro e scendere in campo per difendere i nostri produttori e le loro famiglie – spiega - . Non si deve più ripetere la distruzione delle nostre coltivazioni, mai più famiglie ridotte sul lastrico. Dopo le numerose mie richieste per una migliore gestione dell’invaso, senza mai ricevere alcun riscontro positivo, è mia intenzione organizzare un sit-in di protesta e di sensibilizzazione, che coinvolga gli agricoltori, le organizzazioni sindacali, la deputazione all’Ars, i primi cittadini interessati e quanti hanno a cuore le sorti della nostra gente. Hanno dato già l’adesione i sindaci di Vittoria, Gela, Niscemi, Mazzarrone e Chiaramonte Gulfi. L’incontrò avverrà lunedì 6 marzo alle ore 15, 30, davanti all’invaso. Sullo spinoso argomento Di Natale ha inviato il 2 marzo una segnalazione alle Autorità competenti, evidenziando come la gestione della diga “è stata letale nei giorni di febbraio funestati da eventi meteorologici eccezionali, riconosciuti come calamità naturali”.