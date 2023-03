Tornano le Province in Sicilia, Abbate (DC): probabilmente si voterà in autunno

In autunno con ogni probabilità i siciliani potranno tornare ad eleggere il Presidente della Provincia, la Giunta ed i Consiglieri. Oggi infatti la Giunta Regionale ha approvato la bozza del disegno di legge che riporta in vita l’istituzione provinciale dopo oltre un decennio di commissariamento.La prossima settimana la bozza approderà in I Commissione Affari Istituzionali dove il presidente, onorevole Ignazio.Abbate (nella foto), insieme ai componenti della commissione ne esaminerà attentamente i contenuti proponendone eventuali modifiche o integrazioni. “La cosa più importante – commenta il Presidente della I Commissione – è che finalmente verrà restituito ai cittadini il diritto fondamentale di scegliersi i propri rappresentanti anche a livello provinciale. Finalmente si manda in archivio un esperimento che giudico fallimentare sotto tutti i punti di vista. Gli obiettivi per i quali era stata pensata l’abolizione sono stati chiaramente mancati ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non c’è stato nessun risparmio rispetto a quanto si pensava allora, visto che il personale è rimasto in servizio per tutti questi anni così come i vari commissari che hanno governato per oltre un decennio di proroga in proroga. A fronte del mancato risparmio, invece, sono venuti a mancare tantissimi servizi essenziali che garantiva prima la Provincia. Dalla manutenzione delle strade a quella del patrimonio immobiliare scolastico sono tantissime le mancanze della gestione commissariale dell’ente provinciale. Quando ho cominciato la mia avventura politica, nel 2007, la Provincia era un ente efficiente, vero raccordo tra la Regione e le Amministrazioni locali. Oggi non è niente di tutto ciò per cui ripristinare le elezioni era un atto dovuto che siamo riusciti a concretizzare dopo anni di rinvii. La prossima settimana mi arriverà in Commissione la bozza di legge che esamineremo attentamente ma l’obiettivo è quello di organizzare le elezioni per il prossimo autunno in modo da non perdere ulteriore tempo”.