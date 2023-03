Modica, alla Fondazione Grimaldi si presenta il volume "I giorni dell'alluvione"

La società modicana per la Storia Patria presenterà sabato 4 Marzo a Palazzo Grimaldi, sede dell’omonima Fondazione, il volume “I Giorni dell'Alluvione. Atti, Istituti e personaggi pubblici e privati nel 120° anniversario dell'alluvione a Modica del 26 settembre 1902.”

Una trascrizione degli interventi che studiosi, accademici, ricercatori e gli esponenti della Società hanno esposto nei giorni 24-25-26 Settembre 2022 in occasione del 120° anniversario del tragico disastro.

Una manifestazione che ha permesso di ricordare una parte fondamentale della storia dell’intero territorio ibleo articolata in due convegni, in cui sono state esposte le più recenti ricerche d’archivio riguardo il tragico evento e una mostra con documenti unici d’epoca.

Una rete di promozione culturale, quella nata in occasione del 120° anniversario, che ha permesso attraverso la collaborazione di associazioni, fondazioni, parrocchie e con il Patrocinio morale della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e del Libero Consorzio Comunale già Provincia Regionale di Ragusa di creare una sinergia positiva per la perpetuazione della memoria collettiva.

Sarà possibile consultare gli articoli e le ricerche in questo nuovo volume che si unisce e arricchisce idealmente le precedenti commemorazioni con la creazione di uno strumento utile a quanti vorranno approfondire la conoscenza della città di Modica e del territorio ibleo.