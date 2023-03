Siracusa, dieci storie di donne: evento culturale il 7 marzo all'Urban Center

Nella vigilia della Giornata Internazionale della Donna un evento letterario-artistico-musicale coinvolgerà il pubblico in un percorso emozionale fatto di parole, suoni e immagini centrato sulla figura femminile vista sotto vari punti di vista, con attenzione alle problematiche attuali che devono necessariamente scuotere le coscienze della società civile.

L’evento si svolgerà martedì 7 marzo alle ore 17,30 presso la sala B dell’Urban Center di Siracusa, sita in Via Nino Bixio n.1.

La presentazione della raccolta letteraria “Nell’aria che si leva, dieci storie di donne” edita da Soncini, in uscita in questi giorni con la Gazzetta di Parma, sarà lo spunto per una serie di interventi inerenti all’universo femminile.

La scrittrice siracusana Giovanna Strano introdurrà il suo racconto inserito nella raccolta dal titolo “La forza del destino” ispirato a Giuseppe Verdi e a Teresa Stolz. Proprio in omaggio al grandissimo musicista il pianista Davide Manigrasso e il soprano Maria Grazia Tringale si esibiranno in una serie di brani di Giuseppe Verdi.

L’evento sarà moderato dall’attore Francesco Di Lorenzo e animato dalla presenza di Licia Oddo (storica dell’arte), Nino Sicari (docente e artista), Flavio Bonnici (psicologo), Salvo Bonnici (artista e rappresentante dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra).

Si prevede la partecipazione degli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Antonello Gagini” con esposizione di elaborati sul tema.