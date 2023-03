Pallamano, conclusa la stagione regolare del campionato di serie B Drago: da sabato 11 la fase ad orologio

Terminata la fase regolare del campionato di serie B Drago di Pallamano dopo quattordici giornate in questo fine settimana si osserva un turno di riposo in vista della “fase ad orologio” che prenderà il via sabato prossimo 11 marzo, che consiste in altre sette partite, con le squadre classificate nelle prime posizioni che beneficeranno di un ”bonus” (giocheranno quattro partite in casa e tre fuori).

L’Asd Handball Scicli Social Club ha chiuso questa fase del campionato in terza posizione, dopo compagini molte accreditate, con trascorsi nella massima serie, che hanno recitato la storia della pallamano in Sicilia, quali l’Aetna Mascalucia e l’Alcamo. La compagine gialloverde, tanto cara al giovane e intraprendente Presidente Carmelo Ficili, in veste di matricola, guardando i numeri ha disputato un campionato in modo molto dignitoso. Su 14 gare disputate ha ottenuto dieci vittorie, un pareggio e tre sconfitte, mantenendo il campo inviolato. Ben 398 sono state le reti segnate e 318 quelle subite (seconda miglior difesa dopo quella dell’Alcamo). Nella top ten dei migliori realizzatori due sono stati gli atleti che vi sono rientrati: Manuel Carbone con 87 reti e Gaetano Ciavorella con 81.

“Finalmente si entra nel momento cruciale della stagione – ha affermato il presidente Carmelo Ficili –.” Lo stesso, a ruota libera, ha continuato: “Per quanto la squadra veniamo da un momento molto positivo. Dopo la sconfitta subita sul campo dell’Alcamo abbiamo ottenuto due successi ed un pareggio e nel mese di gennaio abbiamo ottenuto un inaspettato terzo posto, anche, in Coppa Sicilia. E’ chiaro che anche in questa pausa il gruppo lavorerà con impegno e senza abbassare la guardia. In seno alla società si percepisce un certo entusiasmo, oltre per le prestazioni dei ragazzi, anche, in relazione alle performances fornite dai giovani, vera ed autentica linfa per il nostro futuro. Oltre alla prima squadra abbiamo un gruppo di Under 15 che ci sta dando delle soddisfazioni nel campionato di categoria, costituendo un valido serbatoio della squadra maggiore. Abbiamo aperto anche alle scuole con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” e molto ragazzi e ragazze hanno scoperto questa magnifica disciplina della pallamano”.