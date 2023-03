Modica, riapre la Rianimazione all'ospedale "Maggiore"

Riaperto il reparto di Rianimazione dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica. Sono stati eliminati i danni provocati dalle intense piogge del 9 e 10 febbraio all’interno dell’attuale Terapia intensiva. Vanno avanti, inoltre, i lavori per risolvere l’annoso problema delle infiltrazioni dal tetto. Al contempo prosegue l’attività per il completamento della nuova Rianimazione che sarà allocata, come da programma, al piano terra del nosocomio, in ambienti più confacenti alle funzioni sanitarie richieste. “Il trasferimento dei locali di Terapia intensiva - conferma il Commissario straordinario dell’ASP di Ragusa, Fabrizio Russo - resta una priorità per l’Azienda. Nel frattempo, però, abbiamo ritenuto necessaria la riattivazione del servizio di Rianimazione, per venire incontro in maniera tempestiva al bisogno e alle aspettative di cura dell’intera comunità del distretto.