Enna. Polizia irrompe ad assemblea studentesca, critiche da Saverino (PD)

In merito all’intervento della polizia al liceo Majorana-Cascino di Piazza Armerina, con gli agenti che hanno interrotto una assemblea di studenti, La Deputata all’Assemblea Regionale Siciliana del Partito Democratico Ersilia Saverino si augura che “quello successo in provincia di Enna sia solo un episodio isolato. Non risulta che in altre scuole del paese siano stati identificati studenti che partecipano ad un'assemblea d'istituto, com'è loro pieno diritto, quale che sia il tema in discussione. Se l'intervento delle forze dell'ordine, che sembra quasi intimidatorio, è stato provocato dal fatto che gli studenti stessero approfondendo il tema della legalizzazione della cannabis, come emerge dalle notizie di stampa, è inquietante”.

L’onorevole Saverino prosegue ribadendo che “chi ha ordinato il controllo, evidentemente si è assunto una responsabilità gravissima sulla quale va fatta piena luce. Vorremmo capire se è una iniziativa di qualche dirigente locale delle forze dell'ordine o sia stata avallata da un ministero che, giorno dopo giorno, si sta dimostrando assolutamente inadeguato su tutti i fronti. Esprimiamo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza agli studenti che devono sentirsi liberi di discutere ed approfondire qualsiasi argomento, com'è naturale che sia in una democrazia, senza pressioni e condizionamenti”.