Modica, in Consiglio comunale l'allerta sicurezza: potenziare la videosorveglianza

Si è tenuto ieri sera il Consiglio comunale a Modica in sessione ordinaria e pubblica con tre punti all’ordine del giorno. La seduta si è aperta con diciannove consiglieri presenti di cui tredici di maggioranza e sei di minoranza. Il Presidente del Consiglio comunale Piero Covato che ha sostituito Carmela Minioto assente per motivi di salute, ha aperto la seduta con il primo punto all’ordine del giorno, l’attività ispettiva, in cui erano previste due interrogazioni. La prima interrogazione presentata dai Consiglieri Carpentieri e Cavallino, si riferiva alla richiesta avanzata dall’amministrazione per l’affidamento del PalaRizza. Carpentieri ha chiesto al commissario se fosse mai stata al PalaRizza, visto la richiesta presentata per avere l’affidamento. "Non capisco ha detto Carpentieri, perché chiedere l’affidamento quando il Comune può utilizzare la struttura quando è necessario, come anche le società sportive". Il commissario ha risposto affermando che qualunque decisione sarà ponderata prima di ogni soluzione. Subito dopo si è passato all’altra interrogazione a firma del Consigliere Medica, relativa ai furti in città, un fenomeno scrive il consigliere che sta preoccupando moltissimo i cittadini e i vari esercenti. La città è dotata d’impianto di video sorveglianza, sarebbe opportuno magari potenziarla per tentare di debellare questo problema. Il Commissario Domenica Ficano ha risposto affermando che il problema è attenzionato. Chiusa l’attività ispettiva, il Presidente passa al secondo punto all’ordine del giorno concernente la proposta di deliberazione inerente “Lavori pubblici di somma urgenza, di manutenzione al collettore fognario ed eliminare lo sversamento nell’alveo “Pozzo dei Pruni. Ad esporre l’atto, il Commissario straordinario, precisando che è un atto dovuto che riguarda il Consiglio comunale. Il Consigliere Agosta, chiede di sapere come mai questi di atti, non siano mai andati in consiglio. La stessa richiesta è fatta dal Consigliere Cavallino al Segretario Generale. "Lei segretario, quale garante del consiglio, doveva sapere che questi atti dovevano passare per la Civica Assise, come mai non è mai avvenuto". Il Presidente mette ai voti l’atto che è approvato con quattordici voti favorevoli e tre astenuti, come anche l’immediata esecutività. L’ultimo punto è quello relativo alla mozione a firma del Consigliere Medica, concernente la previsione di misure volte a contenere i consumi energetici pubblici e privati. Il Consigliere Rita Floridia e l'ex assessore Belluardo hanno ribadito coma l'amministrazione uscente abbia portato a termine un notevole progetto di risparmio energetico. La mozione di Medica è messa ai voti e non è approvata. La seduta, a questo punto, viene dichiarata conclusa.