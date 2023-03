Presentato a Palazzo Spadaro il Tennis Club Scicli Confeserfidi: giocherà la serie C regionale

Nella sala dell’antico palazzo di via Mormino Penna di Scicli, l’atto iniziale della stagione ‘23 che comincia domenica, in casa, contro il Mediterraneo Sporting Ct di Alessio Di Mauro, ex numero 68 del Mondo.

Il team della prima squadra, guidato e presentato dal capitano non giocatore, Roberto Tasca, è stato presentato a conclusione della serata.

Dopo i saluti dell’assessore allo Sport, Peppe Puglisi - che ha evidenziato l’incidenza sociale del confidi in Città - ha parlato Daniele Occhipinti, presidente del TC Scicli. Ha ringraziato il supporto concreto di Confeserfidi, ne ha sottolineatoa la vicinanza allo sport ed al tennis nello specifico ed ha ricordato l’importanza vitale dei ‘privati’ in un momento in cui l’ente pubblico non ha più risorse per le società dilettantistiche come la sua. Occhipinti, anche con il supporto di immagini, ha raccontata la trasformazione della struttura di via Tiepolo e la sfida di una società nata 40 anni fa e che si appresta ad un ulteriore salto di qualità. Subito dopo, è intervenuto l’AD di Confeserfidi, Bartolo Mililli che si è soffermato sull'importanza dei 25 anni di Confeserfidi.