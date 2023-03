Omicidio a Giarratana: uccide a coltellate la cognata di 52 anni, arrestato

Tragedia questa mattina a Giarratana. Un uomo di 66 anni, Mariano Barresi, in un raptus di follia, ha ucciso a coltellate la cognata, Costantina Dell'Albani di 52 anni. La donna era moglie di un brigadiere dei carabinieri in servizio a Ragusa. L'omicida è stato arrestato dai carabinieri. La vittima è stata colpita con un coltello quando si trovava nella abitazione della anziana madre che assisteva per la notte. Il cognato che abitava al piano inferiore, apparentemente senza nessun motivo, avrebbe colpito la donna mortalmente. Si sconosce il movente del delitto che ha sconvolto la tranquillità del paese.