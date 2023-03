I vini del Val di Noto in mostra nella Loggia del Mercato della città barocca

I vini del Val di Noto saranno i protagonisti del prossimo weekend: alla loggia del mercato di Noto, sede della Strada del Vino e dei Sapori, il 5 e 6 marzo si svolgerà l’edizione 1 del VVN (Vini e Vigne del Val di Noto). AIS Siracusa in prima linea per l’organizzazionedelle masterclass e il servizio affidato ai suoi sommelier. «Il VVN è un importante evento, organizzato dalla Strada del Vino e dei Sapori del Val di Noto, che ha voluto l’Associazione italiana sommelier al proprio fianco per curare il servizio e le masterclass»,dichiara Alessandro Carrubba, delegato AIS per la provincia di Siracusa. «In queste due giornate i vini del nostro territorio si mettono in mostra. E AIS non poteva certo restare a guardare», ha aggiunto Carrubba che spiega ancora: «Vogliamo fare in modo che i produttori incontrino i ristoratori e wine lovers, potendo spiegare i vini, gli stili e le annate». Oltre ai banchi d’assaggio presenti all’interno della cornice della Loggia del Mercato di Noto, l’attesa di appassionati ed esperti è rivolta alle masterclass, le degustazioni a tema guidate da esperti sommelier.