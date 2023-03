Elezioni a Modica, il PD candida a sindaco Ivana Castello: guida coalizione progressista

Il Pd di Modica, dopo un lungo dibattito e confronto sia al suo interno che con le altre forze politiche della città, ha scelto Ivana Castello come candidata a sindaco. Guiderà la coalizione progressista composta da Pd, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e altre formazioni civiche. Lo annuncia una nota del Partito Democratico di Modica a firma del coordinatore, Salvatore Poidomani.

"Sicuri di avere fatto la scelta migliore per il valore, il senso di giustizia sociale e istituzionale che Ivana Castello rappresenta - afferma ancora il documento - convinti che possa avere tutte quelle qualità affinché la città possa riscattarsi e tornare ad essere libera, auguriamo ad Ivana i nostri migliori auspici e un buon e proficuo lavoro".

Ivana Castello nelle ultime due legislature guidate dalla giunta Abbate è stata la più battagliera consigliera di opposizione, criticando la politica dell'attuale parlamentare regionale della DC. Se saranno confermate le previsioni riguardanti la candidatura di Maria Monisteri, proposta proprio dall'onorevole Ignazio Abbate, si profila un interessante confronto elettorale tutto "in rosa". La settimana prossima, comunque, tutte le forze politiche locali scenderanno in campo annunciando candidati e programmi.