L’omicidio di Giarratana, l’assassino ha confessato: Rosalba Dell'Albani uccisa davanti alla madre

Mariano Barresi, pensionato 66enne di Giarratana, ha confessato l'omicidio della cognata. Interrogato dai carabinieri, ha confessato di essere stato lui a uccidere a coltellate Rosalba Dell'Albani, 52 anni, sposata con un brigadiere, mamma di tre figli. Un gesto dettato forse dalla depressione, di cui sarebbe stato vittima dopo essere andato in pensione, come ha detto, Mariano Barresi, al sostituto procuratore di Ragusa, Emanuele Ferdinando Vadalà, che lo ha interrogato nella caserma dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa. Resta ancora un giallo il movente dell’omicidio accoltellata a letto dal cognato, marito di una delle sue due sorelle. Non c’erano contrasti familiari, né recenti né pregressi, come emerso dalle indagini e dai racconti dei parenti. L’ipotesi che prende corpo è che il delitto possa essere messo in relazione alla sfera personale e caratteriale dell’uomo, che al magistrato, durante l’interrogatorio in cui ha confessato il delitto, assistito da un legale d’ufficio, l’avvocato Sergio Crisanti, avrebbe detto di sentirsi depresso negli ultimi tempi dopo essere andato in pensione quasi due anni fa. “Era una persona perbene, tranquilla. Una cattolica devota, pregava sempre per la madre che era costretta a letto per una malattia, aveva dedicato la sua vita a lei. Ed è stata uccisa accanto a lei. A volte pensava di trascurare la famiglia per lei». Così un’amica di parla di Rosalba Dell’Albani. Secondo una prima ricostruzione, Barresi, carattere chiuso, da poco in pensione, sarebbe uscito dalla sua abitazione, al secondo piano, armato di coltello. Sarebbe sceso a piano terra e avrebbe ucciso la cognata. Ad avvisare i carabinieri del delitto sarebbe stata una familiare. La vittima lascia il marito, un brigadiere dei carabinieri in servizio a Ragusa, e tre figli: uno è carabiniere in Calabria, un altro militare a Trapani e un terzo studia ancora all’Alberghiero.

La comunità di Giarratana è sconvolta per il fatto di sangue. Il sindaco, Bartolo Giaquinta, ha stabilito il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Rosalba Dell'Albani.

(Foto Franco Assenza)

ENNESIMO FEMMINICIDIO. UNA NOTA DELLA CGIL

“Ennesimo femminicidio e il territorio ibleo ancora una volta teatro di violenza mortale contro le donne. Continua la strage nel nostro Paese, di donne vittime di violenza da parte di uomini maturata in ambito familiare. Non si intravedono purtroppo cambiamenti in questa direzione nonostante le tante parole, iniziative e manifestazioni, non c'è un minimo segnale di inversione di tendenza. E questo dovrebbe farci riflettere anche su come tutti noi affrontiamo queste tematiche a livello pubblico.

Sono già 19 le donne uccise in questi primi due mesi del 2023 e in tutti i casi si è trattato di omicidi avvenuti all'interno di contesti familiari. La violenza contro le donne deve interrogare tutti ma soprattutto gli uomini. C'è una questione di genere al maschile che affonda le radici nel patriarcato dove si concepisce la relazione con le donne dentro l'idea del possesso. È qui che occorre incidere, in profondità, nella cultura che chiama in causa tutte le agenzie educative a partire dalla scuola. Ma oltre la violenza fisica c'è l'idea diffusa della mercificazione del corpo delle donne che attraversa trasversalmente i diversi ambiti della comunicazione non solo pubblicitaria". Lo dichiarono Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa e Graziella Perticone, segretaria generale della FLC CGIL.