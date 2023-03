Comiso, il poeta Carmelo Lauretta in un libro di Domenico Pisana

“Carmelo Lauretta. Figlio illustre di Comiso”: è questo il titolo di un volume uscito in questi giorni e pubblicato dalla casa editrice iblea, Operaincerta, p.145, con il patrocinio morale del Comune di Comiso. L’autore è il poeta e scrittore Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, che ha intrattenuto con il poeta Carmelo Lauretta una lunga amicizia a partire dal 1985 e proseguita fino alla scomparsa, avvenuta l’8 settembre 2011.

Carmelo Lauretta lungo i suoi 94 anni di cammino terreno ha avuto numerosi premi e riconoscimenti e le sue opere dialettali, le sue novelle, i suoi saggi hanno avuto diffusione in Sicilia e in Italia; sue poesie sono state tradotte in inglese, francese, giapponese, tedesco, greco e sloveno. Laureato in Lettere presso l’Università cattolica di Milano, per un quarantennio ha insegnato Lettere in diverse scuole statali. Sensibile e attento alla realtà sociale, è entrato nella vita politica e, subito dopo la Liberazione, ha rivestito la carica di vice-sindaco di Comiso; la sua spiccata solidarietà umana lo spinse a svolgere anche l’attività di assistente carcerario e all’inserimento nella commissione di vigilanza dei brefotrofi. Molto intensi furono i suoi rapporti anche con Bufalino.