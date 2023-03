Calcio di Eccellenza, il Modica sul campo della Roccacquadolcese. Betta: gara molto impegnativa

Il Modica Calcio è atteso domani dalla sfida in trasferta contro il RoccAcquadolcese. Al “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone i rossoblu di Giancarlo Betta saranno chiamati ad affrontare una squadra che, tra le mura amiche, ha costruito la maggior parte dei punti che la proiettano al sesto posto in classifica, proprio alle spalle del team della Contea.

Per Capitan Vindigni e compagni, la sfida in terra peloritana è l’occasione per provare a chiudere un periodo difficile e per proiettarsi verso un finale di campionato che ha come obiettivo quello di recuperare punti sulle squadre che precedono in classifica e guadagnare la miglior posizione possibile per affrontare i play off.

“In questi giorni ho avvertito che nei ragazzi c’è davvero tanta voglia di uscire fuori da questa situazione – dice mister Giancarlo Betta -. Abbiamo definito l’obiettivo e stiamo lavorando per raggiungerlo. Bisogna tornare alla vittoria e di certo la gara contro il RoccAcquadolcese non sarà semplice. Conosciamo bene questi avversari, i loro punti di forza ed anche dove possiamo colpirli, ma soprattutto c’è tanta voglia di giocarcela a testa alta e di mettere alle spalle questo periodo. Abbiamo sette partite e dobbiamo affrontarle tutte con una grande motivazione, perché lo sport insegna a porsi degli obiettivi e a non lesinare impegno per raggiungerli”.

Tra i rossoblu mancheranno Giovanni La Cognata, squalificato dopo l’ammonizione rimediata domenica scorsa, ed Antonio Falco che, dopo la sfida interna contro il Milazzo, ha avuto un riacutizzarsi di un problema fisico che lo terrà lontano dal campo per qualche giorno.

Di seguito i venti convocati.

Portieri: Incatasciato, Minardo

Difensori: Aquino, Butera, Carpinteri, Musso, Scrugli, Vindigni

Centrocampisti: Ancione, Candiano, Guerci, Misseri S., Pappalardo, Pellegrino, Prezzabile, Riela, Sangarè

Attaccanti: Agodirin, Lorenzo, Mincica