Calcio di Eccellenza. Siracusa, testa solo sul Palazzolo. Il ds Castorina: sarà una partita insidiosa

La testa è solo alla partita con il Palazzolo. Il Siracusa non si spinge oltre con il pensiero perché prima del big-match del 12 marzo a Barcellona, c’è da giocare e vincere un’altra gara, quella di domani al “De Simone” contro i gialloverdi. “Impegno difficile – spiega il direttore sportivo Salvo Castorina (nella foto) – perché incontriamo una squadra che è nel suo miglior momento dall’inizio della stagione, avendo inanellato tre vittorie di fila. Ci vorrà pertanto un’attenzione maggiore rispetto alle gare precedenti e tanta voglia di aiutarsi tra i giocatori in campo perché il Palazzolo è una compagine che può crearci delle insidie. Sarà importante giocare anche questa partita con fame, voglia, desiderio di continuare la corsa verso il nostro obiettivo. Abbiamo raggiunto la Nuova Igea Virtus al primo posto ma non abbiamo ancora fatto nulla. Restano da giocare 7 partite e chi avrà più benzina nelle gambe arriverà in fondo. Pensiamo comunque ad una partita alla volta. La nostra concentrazione è rivolta al match di domenica, da martedì inizieremo a guardare alla Nuova Igea Virtus”.

Al “De Simone” ci si attende una buona presenza di pubblico. I tifosi organizzati hanno posizionato striscioni in alcune zone della città per invitare gli sportivi a tornare in massa allo stadio per sostenere una squadra capace di totalizzare 10 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 13 partite di campionato.