Gli trovano in casa più di un chilo e mezzo di droga: arrestato a Vibo Valentia

Aveva in casa oltre un chil oe mezzo di droga tra marijuana e hascisc. Un uomo è stat oarrestato dalla Polizia a Vibo Valentia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Gli agenti della squadra mobile, nell'ambito delle attività di controllo in materia di contrasto al traffico di droga a Vibo Valentia e frazioni limitrofe, hanno operato una perquisizione personale e domiciliare a carico di una persona fino ad allora sconosciuta alle forze dell'ordine trovando all'interno della sua abitazione diverse buste con all'interno oltre 600 grammi di marijuana e circa un chilogrammo di hascisc. La sostanza stupefacente, tenuto conto della qualità e della modalità di di confezionamento, sarebbe stata destinata alla vendita al minuto. Alla persona oggetto del controllo, che è anche risultata in possesso di una pistola, l'arma è stata ritirata in via cautelare.