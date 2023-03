Il disastro ferroviario in Grecia, monta la rabbia nel Paese

E' stata rinviata a domani l'udienza del capostazione coinvolto nell'incidente mortale vicino Larissa, nella Grecia centrale, costato la vita a decine di persone, mentre continua a crescere la rabbia dei cittadini per la gestione fallimentare del sistema ferroviario. Fonti legali hanno riferito che gli investigatori stanno valutando accuse nei confronti della dirigenza di Hellenic Train che ha preso il controllo della rete nel 2017: agenti avrebbero sequestrato audio e altro materiale durante una perquisizione alla stazione di Larissa. Sotto gli uffici dell'operatore ad Atene a migliaia hanno manifestato contro decenni di inefficienza e mancata attenzione alla sicurezza, nonostante ripetuti allarmi. E una nuova protesta di studenti e dipendenti delle ferrovie e' stata indetta per domani a Piazza Syntagma, accanto al Parlamento. Sempre domani ci sara' l'udienza del capostazione che ha riconosciuto la sua responsabilita' per l'incidente: lo attende un'accusa di omicidio colposo e rischia l'ergastolo ma secondo il suo avvocato "ci sono nuovi importanti elementi che devono essere esaminati". Il 59enne era stato incaricato da appena 40 giorni e dopo un corso di formazione di soli tre mesi; inoltre sembra che fosse senza un supervisore la sera dell'incidente nonostante, con il fine settimana festivo, ci fosse un intenso traffico ferroviario.