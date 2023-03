Tentata concussione, rimessi in libertà i due consiglieri di Portopalo

Sono tornati in libertà i due consiglieri comunali di Fdi di Portopalo di Capo Passero, finiti agli arresti domiciliari nell'ambieto di un'inchiesta della Procura di Siracusa, su presente concussioni. Il Riesame di Catania aveva respinto l'istanza di remissione in libertà per Corrado Lentinello e Rachele Rocc".. Sarebbero state determinanti ai fini dell'inchiesta le dimissioni di Lentinello e Rocca da consiglieri comunali per orrenre dal Gip la libertà. I due consiglieri hanno scritto in un post su Facebook: " È stata una dura prova, non possiamo negarlo. Rimanere un mese a casa, leggere il fascicolo, conoscere la propria onestà, leggere la cattiveria di tanti, vedere i volti delle nostre famiglie sconvolte, loro che sanno la verità… È stato pesante, a 28 anni un’esperienza del tutto negativa. Ma l’affetto di tutti voi ci ha dato un immenso conforto. Grazie infinitamente a tutti. Purtroppo è stato doveroso seppur mortificante firmare la lettera di dimissioni dall’incarico di Consiglieri Comunali, incarico onorato con onestà, correttezza, impegno e lavoro fino all’ultimo secondo per tutti i cittadini, una scelta sofferta e che abbiamo fatto solo dopo oltre venti giorni. Vogliamo semplicemente mandare a tutti un abbraccio virtuale, ringraziarvi di cuore per l’affetto e la vicinanza, ci sentiamo presto in una conferenza stampa in cui spiegheremo ogni cosa.