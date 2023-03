La zootecnica siciliana da latte punta su innovazione e qualità: a Ragusa nasce la "Filiera QS"

Latte vaccino certificato, prodotto esclusivamente in Sicilia, per una filiera controllata, di qualità e che offrirà consapevolezza e garanzia al consumatore finale. Da 13 aziende agricole zootecniche d’eccellenza, una società di formazione e 3 aziende di trasformazione di prodotti caseari, con capofila la cooperativa Progetto Natura, è nata a Ragusa l’associazione temporanea di scopo “FILIERA QS ATS”, un’iniziativa innovativa che mira a valorizzare la zootecnica siciliana e a garantire ai consumatori prodotti lattiero-caseari di alta qualità. Grazie al marchio QS, i prodotti lattiero-caseari immessi sul mercato saranno analizzati, controllati e certificati, realizzati esclusivamente con latte siciliano, valorizzando l'intera filiera produttiva.

Previsto un investimento totale di € 5.652.166,40 da sviluppare in più anni, in totale sette da progetto ma ci si prefigge di durare nel tempo. La Regione Sicilia, tramite i fondi Pif, ha finanziato il progetto con € 2.993.083,20, mentre il resto del finanziamento è stato fornito dalle aziende partecipanti. Inizialmente, il progetto interesserà quasi il 10% del latte vaccino prodotto in Sicilia, pari a 17.001.038 litri di latte certificato dal disciplinare previsto dalla filiera QS.

L'obiettivo principale del progetto è quello di migliorare il reddito dell'impresa agricola con la riduzione dei costi di produzione e l'aumento del valore aggiunto del prodotto. Inoltre, si punta a diversificare la produzione, migliorare la competitività del prodotto finito e raggiungere nuove quote di mercato attraverso un marchio di filiera.