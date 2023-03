A Catania una panchina bianca in memoria di Salvatore e Mimmo Crisafulli e delle vittime della strada

“In memoria di Salvatore e Mimmo Crisafulli e di tutte le vittime innocenti uccise sulle strade. Basta ergastoli del dolore!”. Così recita la targa apposta sulla panchina bianca che verrà inaugurata il 6 marzo, alle 15.30, a Catania, in occasione del sesto anniversario della morte di Mimmo Crisafulli, rimasto ucciso nel 2017 in un terribile incidente stradale nel quartiere Barriera di Catania. La panchina, la prima in Sicilia in memoria delle vittime della strada, sarà posta in piazza Palestro, al Fortino, alla presenza di tanti familiari di vittime della strada. Un'iniziativa fortemente voluta da Pietro Crisafulli (nella foto), presidente di Sicilia Risvegli e Vittime della Strada, responsabile per la Sicilia dell'Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada ODV, che riunisce tre associazioni: l'AIFVS, Associazione Familiari e Vittime della Strada ODV; l’Associazione Unitaria Familiari e Vittime e l'AMCVS, Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada ODV.

Pietro Crisafulli è anche il papà di Mimmo e il fratello di Salvatore Crisafulli, il siciliano vittima di un incidente in motorino morto dopo dieci anni trascorsi in stato vegetativo. Divenne famoso in tutto il mondo come il “Terri Schiavo italiano”, perché, svegliatosi dal coma, raccontò che mentre era in stato vegetativo vedeva e sentiva tutto. Da quella esperienza nacque il libro Con gli occhi sbarrati. La straordinaria storia di Salvatore Crisafulli e, successivamente, il film La voce negli occhi, di cui lo stesso è regista e prodotto da S.R.O, un film scomodo, che ha fatto è farà discutere sotto tanti punti di vista, che ha scosso l'intera comunità politica e scientifica imponendo l'urgenza di una riflessione sui parametri assistenziali ed etici che segnano il confine tra vita e morte. Vincitore di numerosi premi in Italia ed all'estero. «Ho vissuto un doppio calvario», racconta Pietro Crisafulli, «prima la morte lenta e l'agonia durata dieci anni di mio fratello Salvatore e poi la morte immediata di mio figlio Mimmo, investito da una macchina a un incrocio di Catania. Per lui non abbiamo ottenuto giustizia, poiché chi ha causato l'incidente ha patteggiato cinque mesi e 10 giorni. I patteggiamenti, nel caso dell'omicidio stradale, non dovrebbero esistere. Siamo ancora in attesa della decisione della Corte di Strasburgo». Domenica 6 marzo, alle 15.30, un sacerdote benedirà la panchina, poi vi sarà la consegna di una corona di fiori e voleranno tanti palloncini nel cielo di Catania. Verrà anche fatta ascoltare la canzone N'ergastolo e Dulore, cantata da Agatino, fratello di Mimmo. Alle 18.30 verrà celebrata una messa presso la chiesa Santa Maria del Carmelo alla Barriera, la stessa dove sei anni fa sono stati celebrati i funerali di Mimmo.