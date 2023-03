Einaudi Pi Greco Day: il 14 marzo a Siracusa si celebra il genio di Archimede

Quarta Edizione Einaudi Pi Greco Day. Martedì 14 marzo in piazza Minerva, piazza Duomo e nelle vie di Ortigia si celebra il genio di Archimede.

Una giornata dedicata al genio di Archimede con un approfondimento della figura di Galilei e Caravaggio. L’Istituto Einaudi di Siracusa, con il patrocinio dell’Assessorato ai Beni Culturali del Comune e la collaborazione dell’associazione NOI Albergatori, Play Sport e Grande Albergo Alfeo, organizza la quarta edizione dell’”Einaudi Pi greco day”, in programma martedì 14 marzo in Ortigia e, in particolare, in piazza Duomo e piazza Minerva. Convegni sulla figura di Archimede, Caravaggio e Galilei, caccia al tesoro galileiana nelle vie di Ortigia, staffetta 4×314 metri e corsa veloce di 314 metri in via Minerva, Science Exhibition con esperimenti di fisica, chimica, scienze e tecnologia ed approfondimenti su scienza, arte e matematica, contest fotografico dedicato alla figura di Caravaggio e alle bellezze di Siracusa, flash mob finale in piazza Duomo. Sono queste alcune iniziative che l’Istituto Einaudi mette in campo per ricordare il genio di Archimede, di Galilei e di Caravaggio con il coinvolgimento non solo dei suoi studenti ma anche degli alunni di primo grado di tutta la città. Appuntamento martedì mattina, 14 marzo, in piazza Duomo per l’avvio della “caccia al tesoro galileiana” per le vie di Ortigia con circa 30 squadre di studenti, ciascuna delle quali avrà un nome di uno scienziato famoso, che in un tempo stabilito di 3 ore e 14 minuti dovranno risolvere gli “enigmi” visionabili nelle 14 postazioni dislocate lungo un percorso di 3,14 km all’interno di Ortigia. Gli studenti, rispondendo a dei quesiti di matematica, fisica, italiano e scienze posizionati lungo il percorso potranno accaparrarsi delle tessere che serviranno per completare lo “stomachion” archimedeo. Le squadre saranno coinvolte anche nel contest fotografico durante il quale gli studenti acquisiranno foto su alcuni particolari dei monumenti presenti in Ortigia e dovranno riprodurre alcuni quadri “vivi” di Caravaggio. In piazza Minerva, invece, contemporaneamente, si effettueranno staffette di 4×314 metri e la corsa veloce di 314 metri. A fine giornata tutti gli studenti si incontreranno in Piazza Duomo per la festa e il flash mob finale. Una analoga attività è replicata anche all’interno dell’Istituto coinvolgendo tutti gli studenti del biennio. Per tutte le attività sono previsti premi per le squadre vincitrici e per le squadre partecipanti offerti dall’Associazione NOI Albergatori, Play Sport e Grande Albergo Alfeo.