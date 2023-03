Ragusa, verso le amministrative: Cassì "abbandonato" anche da Corrada Iacono

Dopo quella di Carmelo Anzaldo un'altra defezione tra i sostenitori del sindaco uscente di Ragusa, Peppe Cassì. La maggioranza di Palazzo dell’Aquila perde un altro pezzo: dal gruppo consiliare va via anche la consigliera comunale Corrada Iiacono. Alla base della decisione, motivazioni politiche. “Ho atteso l’approvazione del bilancio, che nei fatti segna la fine della consiliatura, - ha dichiarato Corrada Iacono - per chiudere la mia esperienza all’interno della lista CasSì sindaco. Una decisione maturata, sofferta, ma serena, al culmine di un percorso che mi ha vista, più volte, chiedere, come componente della maggioranza, collegialità nelle decisioni. Nonostante i miei tentativi di aprire un dialogo sereno per dare risposte alle istanze che provengono dalla città ho trovato un vero e proprio muro da parte del sindaco che non gradisce alcuna forma di dissenso e non permette ai consiglieri comunali, eletti dai cittadini, di svolgere con coscienza e impegno il loro lavoro”. Tra le principali ragioni di questo abbandono anche la netta chiusura del sindaco Cassì nei confronti di proposte avanzate nel corso della legislature e che non hanno mai trovato accoglimento.