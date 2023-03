Pallanuoto donne, Orizzonte Catania supera la Sis Roma e vola alla finale di Coppa

L'Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova sarà per la seconda volta l'atto conclusivo dell'UnipolSai Cup, che assegnerà la dodicesima Coppa Italia femminile, in svolgimento al Polo Acquatico Frecciarossa, il centro federale di Ostia. Appuntamento per domani alle 18. Le siciliane ci arrivano, trascinate dalla ciquina di Marletta e dalle parate di Condorelli, battendo 13-10 la SIS Roma, detentrice del trofeo. Qualche rimpianto per le giallorosse che conducono 10-8 nel terzo tempo e falliscono un paio di buon chance in ripartenza per andare sul +3. Poi è un assolo delle etnee che riequilibrano il punteggio in avvio di quarto tempo con i gol di Viacava e Bettini (10-10) e allungano con Marletta, autrice di una cinquina, Bettini ed Halligan. Più semplice l'approdo in finale della Plebiscito Padova che nella seconda semifinale supera 11-4 la Rapallo Pallanuoto. Le liguri restano in scia alle venete fino al 4-2 di Bianconi. Poi le patavine scappano con un 5-0 di break aperto da Citino e chiuso da Casson per il deteriminante 9-2 a otto minuti dalla conclusione. Nella finalina per il quinto posto, infine, successo della Pallanuoto Trieste per 12-5 sulla RN Florentia