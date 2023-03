Discariche a cielo aperto sulla Floridia - Canicattini: è tempo di bonifica

L'abolizione delle Province in Sicilia ha ridotto le strade di pertinenza dei vari Enti, in vere e proprie discariche. Il dissesto economico - finanziario del Libero Consorzio di Siracusa in questi 10 anni, ha soltanto garantito l'occupazione, senza pensare adeguatamente a interventi su strade e scuole. La partecipata 'Siracusa Risorse' ha fatto ciò che poteva fare, in assenza di fondi per lavori ordinari e straordinari. Ma non è più accettabile percorrere la strada provinciale 74 Floridia - Canicattini, diventata una discarica a cielo aperto. La situazione è peggiore rispetto alla Provinciale 12, Floridia - Cassibile ed alla 26, Pachino - Rosolini. I sacchi dell'immondizia, rifiuti ingombrati, carcasse di mobili e suppellettili sono accatastati a metà strada fra i due Comuni. Ma i sacchi dell'immondizia arrivano fino alle porte di Foro Boario. Questa situazione non è più tollerabile. Serve un'operazione di bonifica e di controllo, magari attraverso le telecamere. Il lancio dei sacchi con l'immondizia deve essere fermato in questi 14 chilometri di asfalto precario. Ben venga l'istituzione delle Province, soppresse in Sicilia dal governo Crocetta nel 2014.