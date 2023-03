Trasporti. Collaudo del nuovo treno "Blues" sulla tratta Siracusa-Modica-Caltanissetta

Il treno della nuova generazione "Blues" delle Ferrovie dello Stato ha effettuato oggi un viaggio di collaudo tecnico, senza passeggeri, sulla tratta Siracusa-Modica-Caltanissetta. Alla Stazione di Modica è arrivato alle 9,45 ed è ripartito dopo una breve sosta per continuare il viaggio verso Caltanissetta. Nel pomeriggio, il percorso inverso fino a Siracusa. Il Blues è un treno a doppia alimentazione, diesel ed elettrico, ed i primi quattro esemplari, su una fornitura totale di 18, sono stati acquistati dalla Regione Siciliana grazie ad un finanziamento europeo. Le prime due coppie sono già in funzione sulla Messina Siracusa e sulla Messina Palermo. Sulla tratta Modica Siracusa il nuovo treno utilizzerà il motore a diesel visto che la linea non è elettrificata. Il Blues può ospitare da 219 a 300 passeggeri a seconda della sua versione, compresi due posti dedicati a persone con ridotta mobilità, alle quali è anche riservato un Wc dedicato. E’ dotato di un vano per l’alloggiamento di 8 e bici, di wifi e prese per l’allacciamento alla rete elettrica e Usb.