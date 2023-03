Messina, deve scontare 9 anni e 9 mesi per truffa: arrestato un rumeno

I Carabinieri di Buccheri, nella giornata di sabato, a Messina, hanno arrestato un rumeno 66enne, poiché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catania nel luglio del 2018, dovendo scontare 9 anni e 9 giorni di reclusione per truffa. L’uomo sebbene residente nel comune montano del Siracusano, da tempo si era reso irreperibile. L’indagine condotta dai Carabinieri di Buccheri, ha fatto emergere che la moglie del ricercato era residente a Messina e sia l’uomo che la donna risultavano regolarmente iscritti all’anagrafe sanitaria ed usufruivano del Servizio sanitario nazionale. I militari, dopo alcuni servizi di osservazione, hanno riconosciuto l’uomo nei pressi di un supermercato del centro della città peloritana, procedendo al suo arresto.Il 66enne, destinatario del provvedimento restrittivo per essere stato ritenuto colpevole di alcune truffe, anche nel paese di origine, al termine degli accertamenti è stato accompagnato in carcere.