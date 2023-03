Elezioni a Modica, ci sarà anche il terzo polo: Filippo Agosta aderisce al progetto IV-Azione

Nella competizione per le amministrative di fine maggio a Modica scende in campo il progetto politico del terzo polo con Italia Viva e Azione. Un progetto al quale aderisce il consigliere comunale di opposizione Filippo Agosta che si smarca dal progetto progressista con la candidatura di Ivana Castello, del PD. "Ho vissuto la mia prima esperienza politica accanto a Salvatore Poidomani (attuale coordinatore dei DEM a Modica) nel gruppo di Modica2038, prendendo coscienza, dall'opposizione in Consiglio Comunale, della grave situazione in cui si trova l'Ente, afferma in una nota, Agosta. "La città ha bisogno di un nuovo progetto, aperto al dialogo, che faccia rinascere la cultura della politica e delle istituzioni. Ho trovato queste caratteristiche nel nascente progetto del terzo polo al quale aderisco senza riserve. A sinistra - conclude il consigliere comunale - il progetto proposto dal PD mi è sembrato limitativo e abbastanza chiuso". Italia Vica e Azione proporranno anche una candidatura per la carica di sindaco e il progetto terzo polo si aprirà ad altre forze civiche. Per il nome del candidato sindaco se ne parlerà la prossima settimana. Si ha l'impressione che Italia Viva e Azione stiano aspettando le mosse provenienti dalla segreteria politica dell'onorevole Ignazio Abbate e, quindi, del centrodestra.