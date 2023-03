Sei persone arrestate a Roma dalla polizia per furti e rapine

Sei persone sono state arrestate a Roma per furti e rapina da agenti della polizia di Stato che le hanno colte in flagranza di reato servizi di controllo predisposti nelle zone maggiormente colpite da reati predatori. Tra gli arrestati, un 29enne tunisino bloccato da poliziotti del commissariato Porta Maggiore con l'accusa di aver cercato di rubare una bicicletta a pedalata assistita parcheggiata dal proprietario fuori da un supermercato nel quartiere Prenestino. Nella zona della Romanina, una pattuglia in borghese ha bloccato due uomini di 34 e 26 anni, che nel parcheggio di un centro commerciale avevano scassinato una Fiat 600 per rubare una borsa porta pc. Dopo la convalida dell'arresto, il Gip ha disposto per i due l'obbligo di presentazione alla PG. Un algerino di 41 anni e' stato invece fermato in via Principe Amedeo dove aveva tentato un borseggio, mentre un cinquatenne italiano e' stato arrestato dopo aver cercato di rubare generi alimentari da un supermarket sulla Nomentana e aver picchiato il direttore nel tentativo di fuggire. Uno dei dipendenti dell'esercizio commerciale si e' poi accorto che i vestiti indossati dall'uomo e lo zaino che portava erano gli stessi che gli erano stati rubati alcuni giorni prima assieme al portafoglio ed al tablet. Infine un 65enne e' stato arrestato dagli agenti del commissariato Sant'Ippolito dopo aver preso a pugni un passante con l'intento di derubarlo.