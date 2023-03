Sparatoria in spiaggia a Los Angeles: cinque feriti

Almeno cinque persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta sabato in una spiaggia di San Pedro, in California. Lo hanno riferito le autorità, stando alLos Angeles Times. La polizia ha ricevuto una chiamata alle17:44 ora locale (le 2:44 di domenica in Italia) che segnalava spari a Royal Palms Beach, ha precisato la tenente Sharon Brady della stazione di polizia della comunità portuale di Los Angeles, aggiungendo che alcuni dei feriti "sono in gravi condizioni". Le forze dell'ordine non hanno effettuato arresti al momento.