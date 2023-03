I vigili del fuoco di Messina, sono intervenuti per incidente di un pullman uscito fuori strada, in contrada Limari , nel Comune di Sinagra. Solo tre i feriti, in modo lieve, poiché la maggior parte dei passeggeri era scesa poco prima dal mezzo perché era bloccato in una curva. Nel posto dell'incidente sono intervenuti anche i pompieri di Sant'Agata di Militello ed i carabinieri di Patti.