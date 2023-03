Marina di Modica, incendio in una villetta: in corso indagini dei Carabinieri

Indagini dei carabinieri sull'incendio che ha danneggiato, alle prime luci di oggi, una villetta tra Marina di Modica e Sampieri. La villetta è abitata solo nel periodo estivo per cui non si sono registrati danni alle persone, anche se i danni all'immobile sono stati ingenti. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti e i vigili del fuoco del distaccamento di Modica sono intervenuti rapidamente ed hanno spento il rogo evitando il propagarsi delle fiamme. Il proprietario della villetta è stato sentito dai carabinieri nel tentativo di chiarire le cause dell'incendio.