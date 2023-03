Acireale, droga: arrestato dai carabinieri un presunto pusher 17enne

I Carabinieri della stazione di Acireale, in collaborazione con i colleghi della stazione di Aci Sant’Antonio, hanno arrestato in flagranza un minore 17enne del posto per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I Carabinieri hanno attenzionato i movimenti di un giovane perché da loro sospettato di gravitare d’aver intrapreso un’attività di spaccio di droga, utilizzando come “base” la propria abitazione acese.

Il giovane, poi identificato per il 17enne, è stato individuato nel pomeriggio di sabato dai militari dell’Arma che lo hanno osservato proprio mentre, entrando e uscendo più volte dalla propria abitazione, avrebbe verosimilmente effettuato delle cessioni di sostanze stupefacenti.

In particolare il ragazzo è stato notato dai militari mentre brevemente si intratteneva a parlare con una ragazza sopraggiunta a bordo di una minicar, la quale ha poi parcheggiato il suo veicolo davanti all’abitazione ed effettuato quindi una telefonata verosimilmente al 17enne che, uscito da casa, le ha consegnato un involucro ricevendo in cambio una banconota da 20 euro salvo ancora rientrare in casa ed uscirne per consegnargliene una banconota da 10 euro (evidentemente il resto).

I Carabinieri pertanto, dopo aver assistito ad un’ulteriore cessione di stupefacenti, questa volta ad un 17enne giunto a piedi, sono intervenuti proprio nel momento della consegna della droga bloccando i due minorenni constatando che il pusher aveva ancora nelle mani una banconota da 50 euro un attimo prima consegnatagli dal suo acquirente coetaneo il quale, a sua volta, è stato trovato in possesso di una dose di marjuana che ne ha determinato, da parte dei Carabinieri, la sua segnalazione alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

La perquisizione, poi estesa presso l’abitazione del 17enne, ha fornito ulteriori riscontri ai Carabinieri che sono stati comunque guidati in casa dal 17enne, convintosi ormai a collaborare per “limitare i danni”.

In particolare, in una scatola riposta su un comodino della sua camera da letto, i militari hanno trovato altre 20 dosi di marijuana già confezionate singolarmente, 126 bustine in plastica monouso con chiusura ermetica, la somma di 65 euro, ritenuta provento dello spaccio, nonché tre bilancini di precisione.

Il 17enne è stato posto dai Carabinieri a disposizione della competente Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto disponendo per lui il collocamento presso una comunità alloggio per minori.