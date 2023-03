Due furti nella notte a Floridia: ladri in agenzia scommesse e in tabaccheria

Due furti sono stati commessi la scorsa notte a Floridia. Due malviventi hanno 'visitato' due esercizi commerciali nell'arco di poco tempo l'uno dall'altro: sarebbero stati in due ad introdursi in un'agenzia di scommesse in via Foscolo, ma il bottino sarebbe stato magro. Dopo avere forzato la porta d'ingresso hanno cercato di racimolare qualche euro dalla macchina automatica delle bevande, poi si sono allontanati. Altra irruzione è stata fatta in una rivendita di tabacchi nel quartiere del campo sportivo del 'Santuzzo'. I proprietari dei sue locali hanno denunciato i rispettivi furti alla Tenenza dei catabinieri di Floridia. I militari dell'Arma hanno visionato i filmati delle telecamere che hanno registrato i colpi ladreschi. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di due malviventi che sono arrivati sul posto. a bordo di un ciclomotore, che dal numero della targa è risultato rubato, per potere consumare il furto. I due ladri potrebbero già essere identificati nelle prossime ore.

L.M.