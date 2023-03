Siracusa, tre gol al Palazzolo nel derby: azzurri al comando della classifica in solitaria

Il Siracusa per la prima volta in questo campionato di Eccellenza è un vetta alla classifica, in solitaria. Gli azzurri hanno regolato quest'oggi al Nicola De Simone il Palazzolo, calandogli il tris. Il pareggio della Nuova Igea Virtus sul campo del Mazzarrone (1 - 1 il finale), ha permesso al Siracusa il sorpasso ed il comando della classifica che adesso guida con un vantaggio di due punti sulla formazione di Barcellona Pozzo di Gotto.

Tornando al derby, troppo il divario tra le due contendenti in campo. Gli azzurri hanno chiuso il primo parziale con due reti di vantaggio. Portano la firma di Arquin al 16' che insacca con un bel colpo di testa e di Ficarotta con un bolide di sinistro che si insacca all'incrocio dei pali.

Il Siracusa amministra senza rischiare più di tanto la garaed al 35' cala il tris ai gialloverdi con un colpo di testa di Pasquale Porcaro bel servito da Privitera che spegne qualsiasi velleità di rimonta dei palazzolesi. Alla fine grande festa al De Simone per il successo nel derby ed il raggiungimento della vetta. Gli ospiti interrompono la serie positiva delle ultime tre giornate, ma c'è da dire che a Siracusa, hanno disputato una onesta partita.