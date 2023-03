Atleti di Lentini fanno il bis al Gran Prix di Rosolini

Si è disputato questa mattina in un circuito cittadino a Rosolini, la sedicesima edizione del Gran Prix di Atletica leggera. La manifestazione organizzata dalla Asd 'Pietro Guarino' ha visto la partecipazione di 185 atleti provenienti da tutta la Sicilia. A salire sul gradino più alto del podio, (primo assoluto) è stato Filadelfo Gaeta per l'Atletica Scuola di Lentini. Seconda piazza invece per Sebastiano Randazzo della Milone, mentre terzo posto per Michele Barresi della Polisportiva Placeleoum. In campo femminile la palma della vittoria è andata a Veronica Costanza dell'Asd Lentini. , seguita da Giorgia Messina (Atletica Augusta e Francesca Cantavalle per Noto Barocca. Sesto posto per l'atleta di Rosolini, Tiziana Scala della 'Asd Guarino".