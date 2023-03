Fiere, a Palermo dal 6 al 9 marzo  "Expocook 2023"

È tutto pronto per il via alla settima edizione di Expocook, la fiera del gusto e di tutto ciò che vi ruota intorno: i complementi d'arredo per bar e ristoranti, l'hotellerie, i macchinari, le attrezzature, i forni, l'abbigliamento e persino il software per la gestione delle attività. Tanti i momenti dedicati alla conoscenza delle materie prime e alle metodologie di cottura, tra cooking show, dibattiti e interventi dei professionisti del settore, come chef, pizzaioli, barman internazionali, pasticceri e gelatai.

Expocook 2023 si svolgerà da domani - lunedì 6 marzo - fino a giovedì 9 marzo nei padiglioni della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Gli stand saranno visitabili dalle 10 alle 18. L'ingresso è gratuito, ma è necessario registrarsi sul sito www.expocook.org.

Domani alle 10, alla cerimonia inaugurale di Expocook 2023, sono attesi, fra gli altri, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, domattina, sarà presente a Expocook con un messaggio in video.

"Expocook è diventata l'appuntamento più atteso dell'anno dagli operatori del settore enogastronomico", dice Fabio Sciortino, project manager della manifestazione. "Per noi - aggiunge - è motivo di orgoglio offrire alle eccellenze siciliane anche di ridotte dimensioni una vetrina per farsi conoscere senza affrontare costi esagerati". Sono duecento gli espositori e fra loro anche aziende nazionali e internazionali. Sei i padiglioni per 15 mila metri quadrati di spazi espositivi. Ottanta gli show cooking in programma, con gli chef pronti a raccontare non solo la gastronomia, ma anche la cultura che la sottende. "Sono presenti brand di grande nome tra gli espositori - prosegue Fabio Sciortino - e questo, oltre a gratificare i nostri sforzi, ci fa capire che in sette edizioni questa manifestazione è cresciuta al punto da diventare un valido supporto per le imprese che puntano sulla qualità".