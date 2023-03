Un cinico Catania passa anche a Sant'Agata: rossazzurri a 7 punti dalla promozione in C

Nel giorno della commemorazione per la scomparsa di Antonio Trigilia, presidentissimo del grande Acr che fu, il Sant’Agata Militello, con un pubblico record, poco più di 1600 spettatori, alza bandiera bianca contro un cinico Catania, ed è a sette punti dalla promozione in serie C. Il Sant'Agata ha onorato la gara fino al triplice fischio finale. Buon primo tempo per il Sant'Agata, ma nella ripresa la cinica compagine etnea ha piazzato l’uno-due in pochi minuti con Sarao, al 61' e tre minuti dopo con De Luca. In pieno recupero il Città di S.Agata ha accorciato le distanze con Scolaro. Troppo tardi per tentare la rimonta. Ma i padroni di casa hanno lasciato il campo tra gli applausi. Per il Catania è la decima vittoria di fila . Oramai la promozione è dietro l'angolo.

SERIE D - GIRONE I - 26^ GIORNATA - 05/03

Acireale - Ragusa 1-1

Canicatti' - Licata 0-0

Castrovillari - Locri 0-1

Cittanova - Vibonese 1-1

Citta' di S. Agata - Catania 1-2

Lamezia Terme - San Luca 1-1

Paterno' - Mariglianese 2-0

Real Aversa - S. Maria Cilento 4-1

Sancataldese - Trapani 3-2

CLASSIFICA: Catania 69 punti; Locri 52; Sant'Agata 48; Lamezia Terme 41; Licata 40; Trapani 39; Sancataldese 37; Vibonese 35; SM

Cilento, Canicattì 34; San Luca, Castrovillari, Ragusa 29;

Acireale 28; Real Aversa 27; Cittanova, Paternò 24; Mariglianese 17.

Real Aversa un punto di penalizzazione

PROSSIMO TURNO - 27^ GIORNATA - 12/03

Catania - Cittanova

Licata - Lamezia Terme

Locri - Paterno'

Mariglianese - Citta' di S. Agata

Ragusa - Sancataldese

San Luca - Acireale

S. Maria Cilento - Castrovillari

Trapani - Real Aversa

Vibonese - Canicatti'