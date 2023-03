Ferito in casa da una fucilata nell'Avellinese

Un uomo di 55 anni è stato ferito da un colpo di fucile nella tarda serata di ieri a San Michele di Serino in provincia di Avellino.

L'uomo si trovava nella sua abitazione insieme ad altre persone.

Non è chiara la dinamica dei fatti sui quali indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Avellino. Il colpo di fucile ha ferito l'uomo alla gola. A trasportarlo in ospedale ad Avellino sarebbe stata una persona presente all'interno dell'abitazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi.