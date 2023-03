Pallanuoto donne, l'Orizzonte Catania batte la Plebiscito Padova e vince la Coppa Italia

L'Ekipe Orizzonte Catania ha conquistato la dodicesima edizione della Coppa Italia di pallanuoto femminile. La formazione siciliana nella finale di Ostia ha sconfitto per 9 a 7 Plebiscito Padova al termine di una partita molto combattuta. Il terzo posto e' stato conquistato dalla SIS Roma che si e' imposta per 10 a 5 sulla Rapallo Pallanuoto. Per l'Ekipe Orizzonte si tratta della quinta Coppa Italia dopo averla vinta nel 2012 (13-12 alla Ngm Firenze), nel 2013 (8-7 a Rapallo), nel 2018 (12-6 alla SIS Roma) e nel 2019 (6-5 alla SIS Roma).