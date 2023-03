Furto in una stazione di servizio dell'Eni, in via Sampolo a Palermo. Tre uomini a bordo di un'auto hanno forzato la vetrina del bar e hanno portato via soldi e sigarette. La polizia ha acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza dell'impianto di rifornimento e quelle dei vicini locali commerciali.