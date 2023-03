Calcio di Eccellenza. Il Modica espugna il campo della Rocca Acquedolcese (1 a 0). Betta: una vittoria che significa ripartenza

Il primo gol in rossoblù di Sangarè in casa della Rocca Acquedolcese al 15' vale un successo che è un toccasana per la situazione del Modica dopo il cambio di allenatore e il ritorno di Giancarlo Betta. La rete del Modica arriva su un rilancio lungo del portiere Incatasciato, uno scambio tra Agodirin e Pappalardo sulla fascia destra dell'attacco modicano, un assist coreto di Prezzabile al limite dell'area dei locali e un rasoterra di precisione di Sangarè dai 16 metri che il portiere non riesce a bloccare. Sul gol il Modica costruisce saggiamente il successo e, negli ultimi minuti, un salvataggio sulla linea evita ai padroni di casa il secondo gol.

“Sono particolarmente felice di questa vittoria che significa ripartenza, che segna una svolta, dichiara l'allenatore del Modica, Giancarlo Betta. Già nel primo tempo contro il Milazzo, avevo visti segnali incoraggianti ma eravamo durati solo 45’. Oggi, siamo stati attenti e concentrati sin dall’inizio e per tutti i 90 e più minuti della partita; non abbiamo sbagliato nulla, li abbiamo tenuti sempre sotto pressione e, alla fine, il risultato ci sta pure stretto per almeno tre occasioni che abbiamo sprecato per precipitazione. Abbiamo disputato un’ottima gara nonostante le assenze e chi ha giocato per la prima volta sin dall’inizio, ha retto il campo benissimo. Alcuni degli under, stanno venendo su molto ma molto bene e mi trasmettono fiducia e ottime sensazioni. Siamo stati sul pezzo mentalmente, tatticamente e tecnicamente. Noi, sapevamo che la Rocca Acquedolcese è un’ottima squadra che però soffre la pressione e il dinamismo. Il nostro merito, è anche quello di avere messo la partita sul piano per noi più congeniale e non abbiamo mai sofferto. Era troppo importante segnare questa svolta dopo un periodo difficile e la gara di oggi, era una partita nodale. I nostri obiettivi sono cambiati e non è facile riuscire a condividere tutti insieme che dobbiamo resettare quella che era l’idea di vincere il campionato, mutandola verso il nuovo obiettivo che sono i play off. Peraltro non semplici da ottenere. Abbiamo recuperato punti sulla Leonzio che è il nostro prossimo obiettivo da raggiungere e superare e che sarà anche la nostra prossima avversaria. Oggi, siamo stati concentrati, attenti e abbiamo realizzato che possiamo fare ancora tanta strada e raggiungere traguardi ambiziosi. Partita dopo partita. Insieme, giocando e ragionando di squadra, così come abbiamo fatto vedere oggi pomeriggio al ‘Pippo Giacobbe’ di Rocca di Capri Leone. Sono anche contento che abbia fatto gol Sangarè, un ragazzo che si applica tanto, che dà l’anima e che ha meritata questa soddisfazione. Ma sono contento, soprattutto, perché il gruppo è sempre compatto, unito e ha acquisito la sua ‘nuova’ dimensione in modo consapevole. Questa, era la partita e la vittoria che ci voleva. Per mettere un punto sul passato e rimetterci in moto ‘da Modica calcio’, mostrando quello che siamo e che possiamo e sappiamo fare. Ci godiamo per oggi questa vittoria fuori casa che ci mancava da dicembre e da martedì, testa alla partita con la Leonzio di domenica prossima, che diventa un altro spartiacque della stagione”