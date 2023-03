Giarratana, tutto il paese alla veglia di preghiera per Rosalba Dell'Albani

Nella chiesa di Maria SS. Annunziata, a Giarratana, una veglia di preghiera ha concluso la giornata dedicata a Rosalba Dell'Albani, la donna uccisa dal cognato, Mario Barresi, all'alba di sabato. La donna aveva 52 anni e lavorava in ospedale a Ragusa. Questa sera si è svolta una fiaccolata per le vie della cittadina, guidata dal sindaco, Lino Giaquinta e dal parroco, don Francesco Mallemi: tantissimi i partecipanti.

Il corteo silenzioso si è snodato lungo la via principale, il corso XX Settembre. La fiaccolata si è conclusa davanti alla chiesa che non è riuscita a contenere quanti hanno voluto esprimere, con la presenza e con la preghiera, la vicinanza alla famiglia di Rosalba Dell'Albani, al marito, Paolo Fracasso, brigadiere dei carabinieri, ai tre figli della coppia e alle altre famiglie coinvolte nel delitto di Giarratana.